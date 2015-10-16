Болгарія знову не пропустила російський літак з гуманітарною допомогою для Сирії

Про це повідомила офіційний представник МЗС Болгарії Бетіна Жотева, пише ТАСС.

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"Ми відмовилися видати дозвіл на політ в болгарському повітряному просторі російському літаку у зв'язку з пізньою подачею заявки. Згідно з нормативами, на її розгляд відводиться п'ять днів, однак російські колеги надіслали заявку 14 жовтня, а політ планувався на 16 жовтня", - сказала Жотева.

Відзначимо, що МЗС Болгарії також 8 вересня офіційно повідомив про відмову надати повітряний коридор для російських літаків з гуманітарною допомогою для Сирії в період з 1 по 24 вересня. Того разу болгарське МЗС пояснило відмову сумнівами відповідно характеру вантажу заявленим.