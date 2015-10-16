Унаслідок наступу військ Асада за підтримки РФ в Алеппо загинули 43 мирні жителі

Як повідомив глава Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман, більшість загиблих в результаті сьогоднішньої атаки підтримуваних РФ військ Асада, були цивільними особами, повідомляє NDTV.

"Вісім дітей, 22 жінки і 13 цивільних чоловіків були вбиті у ході бойових дій, обстрілів і ударів", - заявив він.

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Крім того, внаслідок атаки проурядових військ загинули 17 повстанців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, судячи з усього, щонайменше вдвічі збільшила кількість своїх військових у Сирії. Це було зроблено перед очікуваним наступом урядових військ на Алеппо.