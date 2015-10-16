Іран і Росія готуються до спільного наступу в Сирії

І, хоча до цих пір російські військові обмежувалися авіаударами, мало хто очікує, що прибуваючі російські військові і військова техніка будуть довго сидіти склавши руки, повідомляє "Голос Америки".

Читайте такожРосія може задіяти кораблі в Середземному морі для ударів по ІДІЛ в Сирії

"У них серйозні можливості і значна вогнева міць. І вони все це використовують", - сказало офіційне джерело.

За останніми даними, в даний час в Сирії може знаходитися приблизно 3 тис. російських військових.

Інше офіційне джерело повідомило, що російських військових там може бути ще більше. "Рахунок там безумовно йде на тисячі. Такий висновок можна зробити, судячи з кількості озброєння та матеріальних засобів".

Обидва офіційні джерела підкреслили, що в це число входить також обслуговуючий та технічний персонал, що забезпечує роботу військових баз та проведення операцій.

Вони також відзначили, що Росія збільшила кількість рейсів вантажних військових літаків в Сирію приблизно до чотирьох в день, тобто вдвічі більше, ніж на початку процесу нарощування військової присутності в цій країні.

Тим не менш, поки не встановлено, яким чином і де розміщуються військові, що продовжують прибувати.

До недавнього часу більшість російських військових на території Сирії, в тому числі 500 морських піхотинців, перебували на авіабазі Бассем аль-Асад недалеко від Латакії. Однак, як повідомили представники Пентагону і розвідслужб, приміщення на цій базі розраховані приблизно на 2 тис. осіб.

На супутникових фотографіях, опублікованих минулого місяця фірмою IHS Jane, видно будівельні роботи, що ведуться на складі зброї в Істамо і на військовому об'єкті Аль-Санобар. Обидва ці об'єкти розташовані на північ від авіабази.

Там також можна розглянути намети, в яких, як кажуть офіційні особи і аналітики, ймовірно, будуть жити бійці експедиційних військ.