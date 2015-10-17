МВС Латвії: Довжина паркану на кордоні з Росією становитиме 90 кілометрів

Про це заявив в інтерв'ю BNS міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє Delfi.

Планується, що в рамках проекту облаштування кордону паркан буде чергуватися з камерами відеоспостереження і сенсорними системами.

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"Це було б необхідно не для того, щоб звести між Росією та Латвією "Китайську стіну", а для обмеження потоку нелегальних іммігрантів. Згідно з процедурою, при затриманні порушника кордону повинні зустрітися повноважні представники прикордонної охорони обох сторін, заявляється інцидент, наприклад, що 10 в'єтнамців з боку Росії перетнули латвійський кордон, необхідно констатувати сліди і Росія повинна забрати цих людей до себе. Зараз оцінка слідів з російської сторони вже не така гарна, як була досі", — пояснив Козловскіс.

Виконуючи цей проект облаштування кордону, Латвія охороняє також інші країни ЄС, оскільки "ясно, що жоден із затриманих осіб залишатися в Латвії зовсім не хоче", сказав він.

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"Нам потрібно створити систему, яка запобігла б можливості перетнути кордон, або хоча б зробити так, щоб були незаперечні докази наявності слідів", — зазначив міністр.

У цьому році на проект облаштування східного кордону виділено 0,5 млн євро, в наступному році — понад 3 млн євро.