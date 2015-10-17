У Москві на антивоєнному мітингу поліцейські затримали двох осіб

Про це повідомляє в суботу, 17 жовтня, Дождь.

Зокрема, згідно з повідомленням, приблизно в 16:00 поліція затримала дівчину з плакатом з написом про те, що президент Росії Володимир Путін нібито причетний до вбивств людей.

Читайте такожУ Росії викрали організатора мітингу проти агресії в Україні

Через деякий час на мітинг прийшли, як вважають його учасники, декілька провокаторів, один з яких заявив, що підтримує терористичне угруповання "Ісламська держава".

Зазначається, що коли журналіст одного з телеканалів почав брати у них інтерв'ю, активісти оточили їх і почали скандувати "Ганьба НТВ!" Після цього зав'язалася бійка, під час якої поліцейські затримали чоловіка з плакатом з прапором Сирії і написом Дякую Росії".

Як повідомляв УНІАН, в Москві на Суворовській площі проходить пікет проти вторгнення Росії в Україну і Сирію.