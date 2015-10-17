У Москві на антивоєнному мітингу поліцейські затримали двох осіб
На мітингу "Ні війні!" на Суворовській площі в Москві затримали двох осіб.
Про це повідомляє в суботу, 17 жовтня, Дождь.
Зокрема, згідно з повідомленням, приблизно в 16:00 поліція затримала дівчину з плакатом з написом про те, що президент Росії Володимир Путін нібито причетний до вбивств людей.
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Через деякий час на мітинг прийшли, як вважають його учасники, декілька провокаторів, один з яких заявив, що підтримує терористичне угруповання "Ісламська держава".
"Ганьба НТВ!" pic.twitter.com/lxmHNtur8m
— Костянтин Антипин (@P2beep) October 17, 2015
Зазначається, що коли журналіст одного з телеканалів почав брати у них інтерв'ю, активісти оточили їх і почали скандувати "Ганьба НТВ!" Після цього зав'язалася бійка, під час якої поліцейські затримали чоловіка з плакатом з прапором Сирії і написом Дякую Росії".
Як повідомляв УНІАН, в Москві на Суворовській площі проходить пікет проти вторгнення Росії в Україну і Сирію.