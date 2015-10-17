У Москві проходить пікет проти вторгнення Росії в Україну та Сирію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Суворовській площі зібралося близько ста москвичів.

Присутні тримають в руках плакати з написами: "Любити Вітчизну - Берегти людей", "Оголосіть війну корупції в Росії", "Вантаж 200 - наша національна ідея", "Путін не Гітлер, він набагато гірше малює".

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Також можна побачити плакати з антивоєнними цитатами Бориса Нємцова.

На місці проведення акції посилено наряди поліції. Суворовську площу оточили співробітники поліції, вхід на місце проведення заходу здійснюється тільки після проходу через металодетектори.

Учасникам акції видають значки із написом "Ні війні", нанесеному на тлі прапорів України і РФ.

Як заявив організатор акції Михайло Крігер, перед акцією влада провели аналіз плакатів і не допустила плакати з гаслами, де вторгнення в Сирію називається другим Афганістаном.

"Основна думка цього мітингу - Сирія - це другий Афган, нам її не дають донести", - сказав Крігер.

За його словами, представник мерії заборонив вживати слово "Сирія".

"Наша країна вступила в нову війну. Цього разу в Сирії. Ця подія – новий крок на шляху збройних зовнішньополітичних авантюр, за якими авторитарний режим В. Путіна впевнено йде з початку 2014 року", - заявляють організатори опозиційного руху "Солідарність".

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"Маленька переможна війна" проти України, яка забрала тисячі життів, все ж не вдалася завдяки мужності українського народу і міжнародному тиску. Тепер відволікати увагу від соціально-економічної кризи і тішити геополітичні амбіції влади і одурманеної її пропагандою частини суспільства під слушним приводом боротьби з тероризмом повинна війна в Сирії", - зазначають опозиціонери.

Присутні заявляють, що проти нової війни, тому що не хочуть загибелі мирних жителів і російських військовослужбовців заради збереження при владі режиму Асада.

"Ми проти цієї війни, тому що збройне втручання фактично на противагу діям міжнародної коаліції збільшує міжнародну напруженість, сприяє подальшій міжнародній ізоляції Росії. Ми проти цієї війни, тому що Росія не може дозволити собі витрачати мільярди на далеку війну за рахунок подальшого погіршення добробуту своїх громадян, заморожування пенсійних накопичень і відмови від індексації пенсій", - додають організатори.

Як повідомляв УНІАН, "Солідарність" з 2014 року проводила регулярні пікети проти політики Путіна (війни) по відношенню до України.