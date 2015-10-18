Угода щодо іранської ядерної програми сьогодні вступає в силу

Згідно з віденськими домовленостями так званий "день прийняття" встановлюється через 90 днів після схвалення резолюції РБ ООН 2231. Таким чином з 18 жовтня розпочинається відлік термінів дії заходів, передбачених СВПД і відповідною резолюцією Радбезу, пише ТАСС.

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У Відні 19 жовтня відбудеться перше засідання Спільної комісії "шістки" й Ірану щодо виконання документа. СВПД затвердив цей механізм в якості постійного.

В цей же день, за словами віце-президента і глави Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Алі Акбара Салехі, представники Ісламської Республіки і ЄС ратифікують угоду.

"Європейський союз офіційно оголосить про зняття економічних санкцій проти Ірану у понеділок після того, як ЄС і Іран ратифікують в цей день в Відні Спільний комплексний план дій ", - сказав Салехі.

Тоді ж, як очікується, зазначив він, "США скасують частину санкцій, а частина їх буде припинена".