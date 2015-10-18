Коаліція арабських країн завдала помилковий авіаудар по союзникам у Ємені - ЗМІ

У таборі перебували союзники — війська президента Абд Раббо Мансура Хаді, якого коаліція підтримує. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від місцевих властей.

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«Коаліція вразила невірну ціль», — сказав неназваний представник місцевої влади. В результаті помилкового авіаудару загинули 30 солдатів, ще 40 людей отримали поранення, цитує агентство Lenta.ru.

Представники арабської коаліції і уряду Ємену поки ніяк не прокоментували те, що трапилося.