В Ємені при обстрілі резиденції прем'єра загинули 12 осіб - ЗМІ

Під час обстрілу резиденції прем'єр-міністра Ємену Халеда Бахаха в місті Аден на півдні країни загинули 12 людей. Як передає "ТАСС", про це повідомив телеканал CNN.

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За його даними, серед загиблих є солдати армії Об'єднаних Арабських Еміратів. Як повідомив телеканал Sky News Arabia, сам прем'єр під час обстрілу не постраждав.

Раніше повідомлялося, що готель "Аль-Каср", де тимчасово розмістився глава уряду, вранці піддався обстрілу з гранатометів. За даними іншого панарабського телеканалу Al Arabiya, у будівлі виникла пожежа. В районі були чутні ще кілька вибухів і стрілянина.

Всі вулиці, що ведуть до готелю, були перекриті.

Інформація про те, хто саме скоїв напад, поки відсутня.

Напад на резиденцію глави уряду Ємену став уже не першим у цьому році. 19 січня хусити оточили його резиденцію в столиці країни Сані і обстріляли кортеж. Прем'єр у той день, як і сьогодні, не постраждав.