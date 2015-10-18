У Лондоні на 4 місяці зупинять Біг-бен

Лондонський годинник Біг-Бен вимушено зупинять на чотири місяці для капітального ремонту, повідомляє ТСН.иа.

"У парламенті Британії підрахували, що його реставрація коштуватиме 29 мільйонів фунтів стерлінгів (45 мільйонів доларів). Проте в комітеті фінансів палати громад також передбачають, що сума може зрости до 40 мільйонів (62 мільйонів доларів)", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що ремонту потребує годинниковий механізм: підшипники 300-кілограмових стрілок і маятника. Крім того, реставрацію Біг-Бена будуть проводити для боротьби з корозією металу, тріщинами в стелі та іншими структурними дефектами вежі Вестмінстерського палацу.

"Серйозне занепокоєння викликає те, що, якщо ці проблеми не будуть усунені протягом найближчих двох-трьох років, годинниковий механізм може зламатися", — зазначається у звіті.

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Капітальний ремонт зупинить легендарний годинник аж на чотири місяці – це найдовша зупинка Біг-Бена протягом його 156-річної історії. У 1976 році лондонські години з перервами стояли 26 днів протягом 9-місячних ремонтних робіт.