Президент Польщі занепокоєний можливими епідеміями від близькосхідних біженців

Про це він заявив в ефірі телеканалу TVN24.

“Якщо уряд на це (прийом біженців – УНІАН) погоджується, то я хотів би, щоб він відповів на запитання: чи готовий він на різні варіанти розвитку подій у зв’язку з цим, чи поляки належним чином захищені, хоча б із епідеміологічної точки зору?”,- наголосив Дуда.

Глава держави зазначив, що пріоритетом для нього є безпека поляків, зокрема і в галузі охорони здоров’я та в контексті “небезпеки, пов’язаної з напливом біженців”.

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Кілька днів тому лідер опозиційної партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський заявляв, що разом із приїздом біженців до Польщі до країни можуть завезти небезпечні хвороби, про які тут вже давно не чули. Політсила виступає проти прийому Польщею мігрантів.

Голова польського уряду Ева Копач піддала різкій критиці таку позицію і назвала її “нелюдською”. Також прем’єр зауважила, що стан здоров’я всіх біженців перевіряють у центрах прийому на півдні Європи.

Згідно з рішенням Ради ЄС, до Польщі упродовж двох років має прибути понад 7 тис. біженців із півдня.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Угорщина запровадила тимчасовий контроль на кордоні із Словенією, щоб запобігти проникненню до країни мігрантів.

За словами представників влади країни, рішення про перевірки ухвалили після того, як з'явилася інформація, що біженців доставляють до угорського кордону через територію Словенії.