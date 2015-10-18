На виборах у парламент Швейцарії перемагає партія, яка виступає за обмеження імміграції
На парламентських виборах у Швейцарії, що проходять в неділю, 18 жовтня, перемагає права Швейцарська народна партія (ШНП, UDC).
Про це свідчать проміжні підсумки голосування, передає Новое время.
За прогнозами газети Tribune de Genev, ШНП, яка в минулому парламенті мала найбільшу кількість депутатів, може отримати ще на 10 місць більше.
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Якщо на минулих виборах, у 2011 році, за праву ШНП було віддано 26,6% голосів, то тепер вона може набрати близько 30%.
Такий результат партії, на думку місцевих політологів, пояснюється міграційною кризою в Європі та тим, що вона виступає за обмеження імміграції.
Остаточні підсумки виборів до Національної ради, що складається з 200 депутатів, стануть відомі в неділю близько півночі.
Раніше УНІАН повідомляв, що на перших із запровадження заходів жорсткої економії парламентських виборах у Португалії лідирує правляча правоцентристська коаліція. Опозиційна Соціалістична партія Португалії, судячи з опитувань, помітно відстала від переможців перегонів.