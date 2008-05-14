МЗС України зреагував на вибори в Сербії

Україна вітає вільне волевиявлення сербських громадян на дострокових парламентських і місцевих виборах у Республіці Сербія, що відбулись 11 травня 2008 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Василя КИРИЛИЧА.

За його словами, українська сторона погоджується з висновками провідних міжнародних організацій та незалежних спостерігачів щодо забезпечення прозорої і демократичної процедури проведення виборів у Сербії.

Україна сподівається на демократичне формування нового уряду Сербії та розраховує на продовження плідного співробітництва з Республікою Сербія на традиційно дружніх і взаємовигідних засадах, підкреслив І.КИРИЛИЧ.