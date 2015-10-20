Путін назвав кількість ліквідованих ФСБ осіб, підозрюваних у тероризмі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з російськими силовиками.

За словами Путіна, непроста міжнародна обстановка вимагає посилення антитерористичної роботи і всередині РФ. "Особливі завдання стоять перед Федеральною службою безпеки. З початку року її співробітники запобігли 20 злочинам терористичної спрямованості. У ході спецоперації ліквідовано 112 бандитів, включаючи 26 ватажків, затримано понад 560 членів бандформувань. Хочу вам подякувати за цю роботу", - сказав Путін.

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Він підкреслив, що "потрібно й надалі діяти так само енергійно й ефективно". "При цьому принципово важливо виявляти зв'язки російських бойовиків з міжнародними терористичними угрупованнями та їх заступниками", - додав Путін.