Путін придумав нову причину для бомбардувань у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це президент РФ Володимир Путін сказав на зустрічі з російськими силовиками.

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"Ми бачимо, що обстановка в світі далека від стабільної. Глобальну небезпеку – і всі ми добре це знаємо – представляє міжнародний тероризм", - сказав Путін.

Російський лідер вважає, що, створивши плацдарм у Сирії та ряді інших країн Близького Сходу, терористи будували і продовжують будувати плани з розширення експансії, з дестабілізації цілих регіонів, вербували і продовжують вербувати у свої ряди бойовиків з багатьох держав, у тому числі з Росії та країн СНД.

"Щоб запобігти цій загрозі, вжити превентивних заходів, Росія, як ви знаєте, почала силову операцію в Сирії ", - сказав Путін.

Нагадаємо, Росія почала військову операцію в Сирії 30 вересня під лозунгом боротьби з терористами ІДІЛ. Проте вже з перших днів авіабомбардувань стало зрозуміло, що основною метою російських військових є не ІДІЛ, а повстанці проти режиму диктатора Башара Асада, який є союзником Путіна. Повстанців, у свою чергу, підтримують США. Варто відзначити і те, що з початку жовтня жертвами ударів російської авіації стали близько 370 мирних жителів. У той же час армія Асада почала наступ у Сирії.