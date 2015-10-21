Міноборони РФ: Безпека Росії та Білорусі залежить від ситуації в Україні

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на спільному засіданні колегії міністерств оборони Росії і Білорусі, передає РІА "Новини" .

"Від того, як буде розвиватися ситуація в цій братській для нас країні, в рівній мірі залежить військова безпека і Росії, і Білорусі", - зазначив він.

У той же час Шойгу знову закликав українську владу до діалогу з представниками самопроголошених республік. "При цьому важливо повністю реалізувати Мінські домовленості", - додав він.

Також він підкреслив, що Росії і Білорусі необхідні не просто високий рівень співпраці оборонних відомств, а узгоджені позиції з основних проблем глобальної і регіональної безпеки, які дозволять успішно вирішувати питання зміцнення оборонного потенціалу союзної держави.

Читайте такожСША і Росія домовилися про безпеку польотів в Сирії

"Такий підхід актуальний саме зараз, у непростий військово-політичній обстановці в світі, коли вогнища нестабільності впритул наблизилися до кордонів наших країн. Яскравий приклад - Україна", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві оборони РФ заявили про формування частин і з'єднань військово-повітряних сил і протиповітряної оборони біля кордонів України.