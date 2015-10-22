WikiLeaks має намір опублікувати електронну переписку глави ЦРУ

Анонс з'явився в офіційному мікроблозі інтернет-ресурсу в Twitter, передає Лента.ру.

Адміністратори сайту повідомили, що листи Бреннана знаходяться в їх розпорядженні й незабаром з їх змістом зможуть ознайомитися всі бажаючі.

Згадка про наявний у голови ЦРУ особистий email-акаунт з'явилося в газеті The New York Post 18 жовтня. Редакція опублікувала інтерв'ю з хакером, який заявив, що йому вдалося зламати обліковий запис, що належить Бреннану на порталі AOL і отримати доступ до документів, що зберігалися в ньому.

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За його словами, серед них було 47-сторінкова анкета, яку Бреннан заповнив для отримання допуску до секретної інформації. Також хакер повідомив, що зламав акаунт у Comcast, що належить Джею Джонсону — міністру національної безпеки США.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція Великобританії припинила цілодобове спостереження біля посольства Еквадору в Лондоні, де переховується засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж.