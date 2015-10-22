Путін про санкції США: Так чинять з васалами
19:46, 22 жовтня 2015Світ
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Президент вважає, що санкції США проти європейських компаній не можуть застосовуватися, якщо сторони дійсно є союзниками.
REUTERS
Про це повідомляє Newsru.
"Це, звичайно, може бути, не російська справа, але у нас же з вами дискусійний клуб, тому я все-таки дозволю собі запитати: так з союзниками чинять? Ні. Так надходять з васалами, які наважилися діяти на свій розсуд", - сказав Путін.
Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що США ведуть подвійну гру.
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