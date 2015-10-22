Путін про санкції США: Так чинять з васалами

Про це повідомляє Newsru.

"Це, звичайно, може бути, не російська справа, але у нас же з вами дискусійний клуб, тому я все-таки дозволю собі запитати: так з союзниками чинять? Ні. Так надходять з васалами, які наважилися діяти на свій розсуд", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін заявив, що США ведуть подвійну гру.