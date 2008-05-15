Першокурсник став мером міста в Оклахомі

Студент першого курсу Університету Оклахоми 19-річний Джон Тайлер Хаммонс став мером невеликого міста Маскогі в Оклахомі. Населення міста налічує всього 38 тис. осіб. Хаммонс одержав підтримку 70% виборців.

«Довіра населення – це найбільший і найдивовижніший досвід у моєму житті», - відзначив 19-річний мер. За словами Хаммонса, який вступить на посаду наступного тижня, він не має наміру переривати навчання.

Газета.ру