Російські заводи зі збірки ракет через операцію в Сирії перейшли на роботу в три зміни - ЗМІ

У зв'язку із збільшеною потребою у військових постачаннях озброєнь через операцію Росії в Сирії працівники корпорації "Тактичне ракетне озброєння" були змушені перейти на роботу у три зміни.

Про це повідомляє джерело "Комерсант-Власть" в оборонно-промисловому комплексі.

"Для доставки вантажів у Тартус ВМФ РФ в екстреному порядку придбав у турецьких судновласників вісім транспортних кораблів, швидко внесених у списки допоміжних суден з наданням їм військового статусу: великі десантні кораблі поодинці з таким навантаженням вже не могли впоратися", - зазначає видання.

Також джерело в Генштабі повідомило, що російський військовий контингент у Сирії присутній: його основу складають військовослужбовці-контрактники з 810-ї окремої бригади морської піхоти (Севастополь) і 7-ї десантно-штурмової гірської дивізії ВДВ (станиця Раєвська). Правда, за його словами, їх основне завдання полягає в охороні об'єктів, але ніяк не в веденні бойових дій з ісламськими радикалами.

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Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії за нібито позиціях "Ісламської держави". Росія підтримує чинну владу Сирії на чолі з президентом Асадом.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави Іраку і Леванту" (ІДІЛ).