Операція Росії у Сирії коштує дешевше, ніж на Донбасі - Кудрін

Про це повідомляє РБК.

«Я б назвав ці дії розширеними довгостроковими навчаннями, оскільки задіяні тільки повітряні сили, обслуговуючий контингент. Це не така коштовна операція. Вона набагато дешевша, ніж те, що пов'язане зі Східною Україною», - заявив Олексій Кудрін.

Кудрін також зазначив, що він підтримує ініціативу російської влади боротися з терористами на Ближньому Сході.

«Я вважаю, що Росія повинна брати участь в антитерористичній кампанії коаліції на Близькому Сході, загроза занадто сильна», - заявив екс-глава Мінфіну.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

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30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.