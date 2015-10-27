Фігуранти справи про корупцію в ООН звільнені під застави в розмірі від $1 до $50 мільйонів

Це рішення великого журі присяжних було приведено у виконання на проведеному засіданні в понеділок у суді нью-йоркського району Манхеттен, передає ТАСС.

Колишній голова сесії Генеральної Асамблеї ООН, екс-постпред Антігуа і Барбуди Джон Еш звільнений під гарантію застави в розмірі $1 млн. Китайський магнат на ринку нерухомості Нглеп Сен - під гарантію застави вже в $50 млн, а колишній дипломат Домініканської Республіки Френсіс Лоренсо - $2 млн.

Окружний суддя Вернон Бродерік раніше відхилив клопотання прокуратури позбавити китайського девелопера права тимчасово залишатися на волі під гарантію застави в розмірі $50 млн. Проте умови перебування Нглепа Сіна в квартирі на Манхеттені посилені, як і правила використання телефонів та комп'ютерів, обмежене число осіб з правом відвідувати китайця. В якості частини застави підприємець запропонував $20 млн готівкою і квартиру в Нью-Йорку вартістю $4 млн.

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Раніше УНІАН повідомляв, що федеральний суд в нью-йоркському районі Манхеттен встановив у вівторок заставу в розмірі $1 млн для голови 68-ї сесії Генеральний Асамблеї ООН Джона Еша, якого влада США звинувачує в отриманні хабарів.