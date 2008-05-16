Кількість жертв землетрусу в Китаї сягнула 22 тисяч

Кількість жертв землетрусу в Китаї досягла 22 тисяч 69 чоловік.

Як повідомляє "Газета.Ру", в провінції Сичуань під завалами залишаються ще близько 14 тисяч чоловік.

На даний момент кількість поранених перевищила 159 тисяч, більш як 4,8 мільйона жителів евакуйовано з найбільш постраждалих районів.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня у південно-західній провінції Китаю Сичуань стався сильний землетрус. У провінції було зруйновано 80% всіх будівель, населення залишилася практично без енергопостачання - стихія стала причиною серйозних збоїв у роботі п`яти електростанцій, вивела з ладу шість високовольтних трансформаторів.