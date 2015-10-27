В Ємені внаслідок обстрілу лікарні "Лікарів без кордонів" є поранені

Інцидент стався в місті Саада, що знаходиться під контролем повстанців-хуситів.

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За словами представників організації, винищувачі завдали кілька ударів по будівлі лікарні, де в той момент знаходилися лікарі та пацієнти. Повідомляється, що будівля зруйнована, медичне обладнання і запаси знищені.

Державне інформагентство Саба, яким зараз керують хусити, з посиланням на директора лікарні Алі Муглі повідомило, що кілька людей були поранені.

"Авіаобстріл призвів до руйнування всієї лікарні з усім, що було всередині - технікою, медичними виробами і ліками, а також травм середньої тяжкості у кількох людей", - сказав Алі Муглі.

Військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією поки не коментувала цей інцидент. Вона почала наносити удари по позиціях в Ємені в березні, намагаючись повернути до влади уряд, після того як хусити захопили владу в результаті повстання.

На початку жовтня лікарня "Лікарів без кордонів" піддалася обстрілу в Афганістані, в результаті чого було вбито 22 людини, з них 12 були співробітниками благодійної організації. Пізніше США заявили, що лікарня була обстріляна помилково.