В уряді Чорногорії наполягають на причетність Росії до протестів опозиції

В уряді Чорногорії наполягають, що Росія причетна до останніх протестів опозиції в країні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на МЗС Чорногорії.

"Заява, опублікована Департаментом інформації та преси російського МЗС, який висловив занепокоєння з приводу інформації про надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, не вказавши при цьому, що ці "мирні демонстранти" кидали пляшки із запальною сумішшю в поліцейських при спробі проникнути в будівлю парламенту силовим шляхом і здійснити державний переворот, як повідомляли багато міжнародних ЗМІ, лише підтверджує слова прем'єр-міністра Мло Джукановіча про причетність Росії до антинатовських акцій протесту в Подгориці", - йдеться в заяві уряду.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович заявив, що Росія причетна до мітингів опозиції проти уряду країни.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав такі заяви безпідставними.

Серія протестних акцій, ініційованих коаліцією опозиційних партій "Демократичний фронт", відбулася в Чорногорії протягом останніх кількох тижнів.

Остання масова демонстрація пройшла в суботу і завершилася розгоном активістів, проти яких поліція застосувала сльозогінний газ та інші спецзасоби.