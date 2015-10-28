У Нью-Йорку собакам офіційно дозволили ходити до ресторанів

Такий законопроект підписав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, пише The Huffington Post.

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Відзначається, що незважаючи на дозвіл для всіх ресторанів пускати на свої тераси і веранди власників із собаками, останнє слово в цьому питанні буде за кожним конкретним ресторатором.

Документ вступає в силу негайно.

Як відзначає автор законопроекту, він принесе додатковий прибуток власникам закладів громадського харчування, які зможуть заробити на тих, хто раніше вважав за краще залишатися вдома поруч з улюбленим песиком.

У свою чергу департамент охорони здоров'я Нью-Йорка виступав проти законопроекту, називаючи описані в документі дозволи "антисанітарними". Прихильники законопроекту відповідали тим, що нові заходи дозволять збільшити дохід ресторанів і запобігти триманню собак у задушливих автомобілях.