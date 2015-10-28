Віце-канцлер Німеччини, який хотів поетапного скасування антиросійських санкцій, їде до Путіна

Путін прийме Габріеля в Кремлі для "короткої розмови", повідомив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає DW з посиланням на dpa.

Деталі цієї зустрічі він не розкрив. Міністерство економіки Німеччини, в свою чергу, повідомляє, що головними темами дводенного візиту Габріеля до Москви стануть економічні та енергетичні питання.

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Поїздка віце-канцлера в Москву була запланована ще на початку жовтня, але тоді ні в уряді, ні в ділових колах Німеччини не змогли назвати конкретної дати візиту та цілей поїздки.

Джерело DW в високопоставлених бізнес-колах зазначило лише, що програма візиту, наміченого за ініціативою російської сторони, буде вкрай компактною, і в ній навряд чи знайдеться місце для представників бізнесу.

Раніше віце-канцлер ФРН та лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Зігмар Габріель заявляв, що Європа і Захід повинні тісніше співпрацювати з Росією, однак це не означає негайного скасування санкцій щодо Москви.

За його словами, "зберігати санкції проти Росії якомога довше, як того, здається, хоче дехто в Європі та Німеччині, не може бути метою". "Натомість нашою спільною метою має стати втілення мінських домовленостей та при цьому крок за кроком скасовувати санкції", - наголосив він.