Віце-канцлер ФРН заявив, що виступає лише за поетапне скасування санкцій щодо Росії

Про це він заявив у інтерв'ю інформаційному агентству dpa в понеділок, 28 вересня, передає Deutsche Welle.

За словами Габріеля, "зберігати санкції проти Росії якомога довше, як того, здається, хоче дехто в Європі та Німеччині, не може бути метою". "Натомість нашою спільною метою має стати втілення мінських домовленостей та при цьому крок за кроком скасовувати санкції", - наголосив він.

Прикладом зближення та співпраці з Росією Габріель назвав кооперацію з розширення потужностей газогону "Північний потік", яка не потрапила під дію санкцій та є в інтересах європейської та німецької економік. Як зазначив Габріель, Росія потрібна також "як партнер для припинення війни та насильства в Сирії".

Речник віце-канцлера також заявив 28 вересня, що Зігмар Габріель "ані прямо, ані опосередковано" не вимагав скасування санкцій щодо Росії, повідомляє агентство Reuters. Речник підтвердив, що Габріель, як і раніше, вважає поки необхідним збереження санкцій щодо Москви, запроваджених через роль Росії в українській кризі, навіть попри те, що деякі країни хотіли б залучити Москву до врегулювання сирійського конфлікту.

Читайте такожСпівпраця з Росією у Сирії допоможе врегулювати питання щодо Донбасу - Штайнмайєр

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель висловився за поліпшення відносин з Росією. За його словами, конфлікт в Україні не повинен визначати відносини між Німеччиною і РФ.

Згодом, глава відомства федерального канцлера Петер Альтмаєр, коментуючи цю заяву Габріеля повідомив, що уряд ФРН не має наміру скасовувати економічні санкції проти Росії. За словами Альтмаєра, роль Путіна дійсно важлива. "Але це не означає, що ми змінимо позицію щодо українського питання. Ми не піддамося на шантаж", - сказав німецький політик.

Раніше пропозицію віце-канцлера розкритикувала депутат бундестагу від опозиційної партії "Союз-90"/"Зелені" Марілуїза Бек.