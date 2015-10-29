Рейтинг любові до Путіна у Криму "злетів" до позначки 96%

Про це повідомив фонд "Громадська думка".

Згідно з даними опитування, незадоволені роботою президента всього 1% кримчан та 2% севастопольців. Телефонне опитування було проведено 15-18 жовтня серед 1274 респондентів в окупованому Криму та 627 респондентів у місті Севастополі.

На думку більшості респондентів Криму і Севастополя, російська влада робить для "республіки" все можливе, таку відповідь дали відповідно 50% і 39% опитаних.

Читайте такожРейтинг Меркель впав до чотирирічного мінімуму на тлі міграційної кризи

На питання про те, наскільки багато федеральна влада робить для Криму, сказали 37% кримчан і 40% севастопольців. При цьому 8% і 15% жителів регіону заявили, що Москва робить мало або зовсім нічого.

При цьому думки респондентів про те, які чиновники краще, місцеві, або з інших регіонів, розділилися. За даними, 44% кримчан і 49% севастопольців впевнені, що керівні посади в республіці повинні займати місцеві держслужбовці, 38% і 30% відповідно віддали перевагу чиновникам з інших регіонів РФ.

Аргументуючи свою позицію, прихильники кримського чиновництва заявили, що місцеві кадри краще знають проблеми регіону (33% кримчан і 39% севастопольців), "свої" держслужбовці більше вболівають за Крим, за своє місто (5% і 7% відповідно).

Читайте такожПутін створив аналог піонерського руху

У свою чергу, їхні опоненти вважають, що при "варягів" буде менше корупції, кругової поруки (11% і 6%), що місцеві чиновники працювали при українській владі, і пора їх змінити (по 7%), що у приїжджих чиновників їх інших регіонів РФ більше досвіду і професіоналізму (5% і 7% відповідно).

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними "ВЦИОМ", рейтинг схвалення роботи Володимира Путіна "досяг історичного максимуму" і нібито становить 90 відсотки.