У Німеччині провели обшуки у підозрюваних у кіберзлочинності

DroidJack дозволяє зловмисникам зламувати смартфони з операційною системою Android, стежити за потоком даних, слухати розмови, використовувати камеру смартфона і посилати текстові повідомлення без відома його власників, повідомляє Бі-бі-сі.

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Прокуратура Франкфурта, що спеціалізується на кіберзлочинності, повідомила, що підозрювані не пов'язані між собою, їхній вік від 19 років до 51 року.

Обшуки, проведені у вівторок - частина операції, що проводиться в різних країнах Європи та координованих Європолом.

Подібні поліцейські рейди були проведені також в Британії, Франції, Бельгії та Швейцарії.