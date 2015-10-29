У Німеччині провели обшуки у підозрюваних у кіберзлочинності
20:22, 29 жовтня 2015Світ
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Поліція Німеччини провела обшуки в квартирах 13 осіб, підозрюваних в покупці вірусної комп'ютерної програми DroidJack за останні 2 роки.
REUTERS
DroidJack дозволяє зловмисникам зламувати смартфони з операційною системою Android, стежити за потоком даних, слухати розмови, використовувати камеру смартфона і посилати текстові повідомлення без відома його власників, повідомляє Бі-бі-сі.
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Прокуратура Франкфурта, що спеціалізується на кіберзлочинності, повідомила, що підозрювані не пов'язані між собою, їхній вік від 19 років до 51 року.
Обшуки, проведені у вівторок - частина операції, що проводиться в різних країнах Європи та координованих Європолом.
Подібні поліцейські рейди були проведені також в Британії, Франції, Бельгії та Швейцарії.
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