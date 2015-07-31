Американські спецслужби опублікували карту хакерських атак на США

Про це повідомляє NBC. Карту було складено Агентством нацбезпеки.

Кібератаки, замовлені китайським урядом, були спрямовані на різні сектори американської економіки. Зокрема, хакерів цікавили такі компанії як Google та Lockheed Martin. Також було атаковано урядові сервери.

Місця атак на карті позначено червоними крапками. Загалом їх близько 600. Все це – успішні атаки, коли хакерам вдалося викрасти державну або корпоративну інформацію. Це атаки, які було здійснено протягом останніх п’яти років.

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Телеканал звертає увагу, що червоний майже весь північно-східний коридор від Вашингтона до Бостона. Також багато атак у Силіконовій долині, у Далласі, Маямі, Чікаго, Сіеттлі, Лос-Анджелесі та Детройті. Найбільша кількість атак – у Каліфорнії. Там було майже 50 атак.