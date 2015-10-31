У Росії 1 листопада оголосили днем жалоби за загиблими у катастрофі лайнера

Глава держави підписав відповідний указ, повідомляється на сайті Кремля.

Путін ухвалив у цей день приспустити державні прапори РФ на всій території Росії.

Він також запропонував установам культури і телерадіокомпаніям 1 листопада відмінити розважальні заходи і передачі.

Як повідомляв УНІАН сьогодні на Сінайському півострові впав російський авіалайнер, що летів з Єгипту в Санкт-Петербург.

Літак Airbus A321 «Когалимавіа», що виконував рейс Шарм-ель-Шейх — Санкт-Петербург через декілька хвилин після вільоту не вийшов на зв'язок з Ларнакою (Кіпр), мітка зникла з екранів радарів. Всього на борту було 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони росіяни.

Як повідомив РИА Новости джерело в цивільній авіації Єгипту, лайнер впав в провінції Північний Синай. За однією з версій, до катастрофи призвели технічні неполадки стало відомо, що екіпаж кілька разів за тиждень скаржився на проблеми з двигуном). Уламки літака знайдені, на місці працюють рятувальники.

З-під уламків, за даними РИА Новости, були витягнуті тіла приблизно 100 осіб. Al Jazeera зазначає, що рятувальникам поки не вдалося знайти тих, що вижили, хоча повідомлялося, що рітявники чули людські голоси, що доносилися з однієї з частин зруйнованого літака.