Тіла жертв катастрофи російського Airbus везуть до Каїра

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Повідомляється, що недопуск працівників ЗМІ пояснюють не тільки жахливою картиною розкиданих тіл загиблих, а також міркуваннями збереження картини трагедії – розташування уламків, що необхідне для розслідування.

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Єгипетські силовики підтверджують, що в цьому районі дійсно активізувалися бойовики "Ісламської держави", а отже, перебування там іноземних журналістів може бути небезпечним для них самих. Знайдені тіла загиблих уже вивозять до Каїра. Про кількість виявлених тіл поки що інформації немає. Відомо, що для упізнання багатьох знадобиться експертиза ДНК. Її проводитимуть у столиці країни.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм ель-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту о 5:51 за Києвом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.