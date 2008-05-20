Статутний капітал українських банків стане на 50% іноземним

прогнозує, що частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків до кінця року може підвищитися до 50% (нині вона становить 35%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації України на діловому форумі ЄБРР сказав заступник голови Нацбанку України Олександр САВЧЕНКО.

Він зазначив, що українським банкам вдалося найменше піддатися процесам, пов`язаними зі світовою кризою ліквідності.

Нацбанк свого часу запровадив певні регулятивні норми, які дали змогу уникнути негативних наслідків для комерційних банків, сказав О.САВЧЕНКО.

Як підкреслив О.САВЧЕНКО, попри світову фінансову кризу, українські банки є найдорожчими у світі.