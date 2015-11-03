У Румунії затримали власників нічного клубу, в якому сталася пожежа

Про це повідомляє BBC.

Затриманих протягом кількох годин допитували щодо пожежі, яка трапилася внаслідок використання феєрверку.

Прокурорів, зокрема, цікавило дотримання правил безпеки в клубі, відсутності пожежного виходу та використання пожежонебезпечного матеріалу для звукоізоляції будівлі.

Читайте такожПрезидент Румунії назвав причину виникнення пожежі в нічному клубі Бухареста, де загинули 27 осіб

Відзначається, що клуб не був сертифікований для проведення концертів і піротехнічних шоу.

Як повідомляв УНІАН раніше, кількість жертв пожежі в нічному клубі Бухареста зросла до 31, близько 180 осіб постраждали.