У Румунії затримали власників нічного клубу, в якому сталася пожежа
03:44, 03 листопада 2015Світ
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У Румунії затримані троє власників нічного клубу Сlubul Colectiv за підозрою в ненавмисному вбивстві після великої пожежі, в результаті якого загинула 31 людина.
REUTERS
Про це повідомляє BBC.
Затриманих протягом кількох годин допитували щодо пожежі, яка трапилася внаслідок використання феєрверку.
Прокурорів, зокрема, цікавило дотримання правил безпеки в клубі, відсутності пожежного виходу та використання пожежонебезпечного матеріалу для звукоізоляції будівлі.
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Відзначається, що клуб не був сертифікований для проведення концертів і піротехнічних шоу.
Як повідомляв УНІАН раніше, кількість жертв пожежі в нічному клубі Бухареста зросла до 31, близько 180 осіб постраждали.
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