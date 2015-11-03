Росія знищить 17 пускових установок комплексу "Тополь"

Як повідомляє ТАСС, відповідна документація розміщена на офіційному порталі державних закупівель РФ.

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"Мета проведення робіт: ліквідація та утилізація 17 ґрунтових мобільних пускових установок, що знаходяться у військовій частині 25850 (смт Белезіно, Республіка Удмуртія). Терміни виконання робіт: початок - з моменту укладення державного контракту, закінчення - 25 листопада 2016 року", - йдеться в документації.

Наголошується, що згідно з договором СНО-III (укладений Росією і США у 2010 році) установки повинні зберігатися і ліквідуватися на заявлених американською стороною об'єктах.