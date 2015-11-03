Росія знищить 17 пускових установок комплексу "Тополь"
17:12, 03 листопада 2015Світ
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Росія до грудня 2016 року планує утилізувати 17 мобільних пускових установок комплексу "Тополь" в рамках договору СНО.
Росія знищить 17 пускових установок комплексу "Тополь" в рамках договору СНО / Фото: wikipedia.org
Як повідомляє ТАСС, відповідна документація розміщена на офіційному порталі державних закупівель РФ.
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"Мета проведення робіт: ліквідація та утилізація 17 ґрунтових мобільних пускових установок, що знаходяться у військовій частині 25850 (смт Белезіно, Республіка Удмуртія). Терміни виконання робіт: початок - з моменту укладення державного контракту, закінчення - 25 листопада 2016 року", - йдеться в документації.
Наголошується, що згідно з договором СНО-III (укладений Росією і США у 2010 році) установки повинні зберігатися і ліквідуватися на заявлених американською стороною об'єктах.
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