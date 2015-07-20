Експерт: 70-80% озброєння російської армії застаріли, військовий конфлікт РФ з НАТО малоймовірний

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" російський військовий експерт Олександр Гольц.

"Я думаю, що такої небезпеки не було спочатку. При всій ірраціональності російських керівників, вони не божевільні. Вторгнення в країни Балтії негайно привело б в дію п'яту статтю Вашингтонського договору (принцип НАТО, згідно з яким збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на всіх союзників, — ред.). При всій модернізації збройних сил Росія не в змозі протистояти об'єднаним силам Північноатлантичного альянсу", — упевнений він.

Також Гольц розповів про проблеми російської армії та її відставання від країн Заходу.

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"РФ не модернізувала своє озброєння років 30. За різними оцінками, 70-80% озброєння російської армії застаріли. Їм 30-40 років... Що стосується ядерних озброєнь, то тут потрібно розділяти загрози: пусті, дурні і безвідповідальні, які ми часом чуємо від російських керівників, і реальність. Реальність полягає в тому, що РФ сильно відстає від США в кількості ядерних озброєнь. У нас приблизно на третину менше стратегічних носіїв. Росії буде потрібно ще багато часу, щоб дорости до межі нового договору СНО (щодо скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, — ред.). Американцям треба "скорочуватися", а Росії ще досить довго треба буде будувати стратегічні озброєння, щоб дорости до цього. Так що я би відділяв мілітаристську риторику від реального стану справ", — додав експерт.

Раніше УНІАН повідомляв, що США проведуть попереднє розміщення танків, артилерії та іншої військової техніки в країнах Східної і Центральної Європи, щоб заспокоїти союзників по НАТО, стурбованих агресією Росії.