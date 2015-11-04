Влада Єгипту вважає технічну несправність основною причиною катастрофи А321

Про це повідомив в ефірі єгипетського телеканалу "Аль-Хаят" офіційний представник уряду Єгипту Хусам аль-Кувейш, передають РИА Новости.

"Штучні супутники, що знаходяться в розпорядженні США і Росії, виключили ймовірність катастрофи через теракт. Все вказує на те, що літак впав через технічні несправності всередині", — сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, джерела в міжнародній комісії, яка займається розшифровкою бортових самописців на Синаї російського літака А321, заявили, що причиною аварії стала несправність всередині літака, що виникла до падіння повітряного судна.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.