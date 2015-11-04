Lionsgate створить парки розваг, присвячені "Голодним іграм"
02:18, 04 листопада 2015Світ
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Кінокомпанія Lionsgate створить кілька парків розваг за мотивами саги «Голодні ігри».
Lionsgate створить кілька парків розваг / independent.co.uk/кадр з фільму
Один із них з'явиться в Китаї, інший — в американському місті Атланта, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Independent.
Парки з атракціонами в стилі «Голодних ігор» будуть відтворювати атмосферу знаменитої антиутопії. Комплекс в Атланті буде називатися Avatron Smart Park. Очікується, що його будівництво, вартість якого оцінюється в 625 мільйонів доларів, завершиться до 2019 року.
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На три роки раніше — у 2016 році — аналогічний парк розваг відкриється і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він буде включати в себе зони, присвячені фільмам «Дивергент», «Крок вперед» та іншим.
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