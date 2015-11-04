Прокуратура Британії відмовилася від позову до студентки, яка запропонувала "вбити всіх білих чоловіків"

На думку прокуратури, що в діях Мустафи, обвинуваченої у поширенні образливі або непристойних повідомлень, не було складу злочину. При цьому ініціювала судовий розгляд також прокуратура, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Адвокати Мустафи розкритикували дії відомства. "Рішення спочатку порушити справу і потім відступитися, яке прийняла Королівська прокуратура, та ще так скоро, змушує сумніватися в її здатності приймати розумні рішення з делікатними справами", - заявив адвокат студентки.

Читайте такожЄС і ООН розкритикували Словаччину за відмову приймати мігрантів-мусульман

Як повідомили в прокуратурі, рішення не переслідувати Мастафу в суді вже було оскаржено однією із сторін у її справі.

Мустафу, яка на громадських засадах організовує в своєму коледжі заходи для представників етнічних меншин, і раніше звинувачували в поширенні дискримінаційних повідомлень. Так, запрошуючи студентів на одну з організованих нею вечірок, вона просила білих чоловіків не приходити, навіть якщо запрошення потрапило до них в руки.