У передмісті Лондона сталася серія вибухів і пожежа (відео)
08:23, 04 листопада 2015Світ
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Кілька потужних вибухів прогриміли в промисловій зоні міста Бракнел, розташованого в 48 кілометрах від Лондона.
Даних про постраждалих поки немає / Фото: scottparky
Про це повідомило британське видання Daily Mail.
Вибухи прогриміли 2 листопада о 23.00, йдеться в повідомленні. Почалася пожежа, вогняна заграва і стовп диму від якого видно на відстані багатьох километров. У зв'язку з подіями порушено рух поїздів.
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Про причини події поки не повідомляється, офіційних коментарів влади теж поки немає. Даних про постраждалих поки не надходило.
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