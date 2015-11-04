У передмісті Лондона сталася серія вибухів і пожежа (відео)

Про це повідомило британське видання Daily Mail.

Вибухи прогриміли 2 листопада о 23.00, йдеться в повідомленні. Почалася пожежа, вогняна заграва і стовп диму від якого видно на відстані багатьох километров. У зв'язку з подіями порушено рух поїздів.

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Про причини події поки не повідомляється, офіційних коментарів влади теж поки немає. Даних про постраждалих поки не надходило.