У Держдумі РФ вимагають перевірити законність розпаду СРСР і притягнути винних до суду

Про це повідомляє РІА "Новости".

На його думку, необхідно притягнути винних до суду.

У червні депутат вже просив Генпрокуратуру перевірити легітимність створення Держради СРСР і його рішень про визнання незалежності Естонії, Латвії і Литви. У Кремлі тоді "важко з розумінням суті цієї ініціативи", у самій Генпрокуратурі сказали, що запит Федорова немає юридичних перспектив.

У квітні 2014 року депутат просив Юрія Чайку порушити кримінальні справи щодо причетних до розпаду СРСР.

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Тепер Євген Федоров нагадав слова президента РФ Володимира Путіна, сказані в кінці жовтня про те, що розпад СРСР став трагедією гуманітарного характеру, так як 25 мільйонів етнічних росіян опинилися за кордоном проти своєї волі.

На думку депутата, тим самим глава російської держави констатував, що сталося в 1991 році руйнування політичних, економічних, соціальних систем та інститутів СРСР спричинило масові порушення прав і свобод мільйонів громадян країни. "По суті були прийняті незаконні рішення у вигляді указів Горбачова",- пояснив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін створив аналог піонерського руху.