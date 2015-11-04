Російський літак у Південному Судані впав у 800 метрах від злітно-посадкової смуги - ЗМІ

Транспортний літак Ан-12, який зазнав аварії у Південному Судані, за попередніми даними, впав при зльоті у 800 метрах від злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє джерело одного з російських інформагентств в силових структурах РФ.

"За попередніми даними, Ан-12 впав при зльоті в Джубі в 800 метрах від злітно-посадкової смуги", - заявив він.

За даними джерела, на борту перебували 12 осіб, 10 з них загинули, у тому числі, за непідтвердженою інформацією, 5 громадян РФ - екіпаж.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Reuters, у Південному Судані загинули не менше 41 людини в результаті катастрофи вантажного літака російського виробництва.

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Літак здійснив жорстку аварійну посадку незабаром після зльоту з аеропорту столиці Джуба. Агентство повідомляє, що дві людини вижили, одна з них - дитина.

У той же час прес-секретар президента Південного Судану повідомив, що на борту могли перебувати близько 20 осіб разом з членами екіпажу. Кількість пасажирів становило від 10 до 15 осіб. Точна кількість загиблих, на яких впав літак, невідомо.

Один поліцейський, який не назвав свого імені, повідомив про мінімум 41-го загиблого. Інший очевидець сказав, що бачив 41 тіло на місці катастрофи.