У Південному Судані розбився літак з російським екіпажем

У Південному Судані загинула щонайменше 41 людина внаслідок катастрофи вантажного літака російського виробництва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців.

Літак зазнав катастрофи після зльоту із столичного аеропорту Джуби. Серед загиблих - члени екіпажу, а також люди, які були на землі під час падіння літака.

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Водночас речник президента Південного Судану повідомив, що один член екіпажу і дитина вижили після падіння. За його інформацією, на борту могли перебувати близько 20 осіб разом із членами екіпажу. Кількість пасажирів становила від 10 до 15 осіб. Точна кількість загиблих, на яких впав літак, невідома.

Один поліцейський, який не назвав свого імені, повідомив про мінімум 41 загиблого. Інший очевидець сказав, що бачив 41 тіло на місці катастрофи.

У свою чергу телеканал Al Jazeera також повідомляє, що під час аварії літака загинули десятки. За деякими даними, на борту знаходилися 40 людей.

Нагадаємо, в суботу, 31 жовтня, на Синаї розбився російський літак А321, загинули 224 людини.