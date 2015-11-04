Reuters повідомив про 41 жертву аварії літака у Південному Судані (фоторепортаж)
12:31, 04 листопада 2015Світ
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В аварії вантажного літака Ан-12 у Південному Судані загинула 41 людина.
В аварії вантажного літака Ан-12 в Південному Судані загинула 41 людина, повідомляє Reuters з посиланням на поліцейського і очевидця.
Як повідомляє South Sudan Tribune, причиною аварії вантажного літака Ан-12 могла стати технічна проблема або перевантаження судна.
Дану інформацію надали експерти з управління цивільної авіації Південного Судану.
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Відзначається, що в даний момент експерти працюють на місці аварії Ан-12.
Крім того, розбився в Південному Судані літак не значився у списках "Росавіації".
41 людина загинула в авіакатастрофі в Південному Судані
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