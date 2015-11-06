Країни Балтії мають намір спільно вимагати від Росії відшкодувати збиток за радянську окупацію - ЗМІ

Про це повідомляє естонське видання err.ee.

За словами міністра юстиції Естонії Урмаса Рейнсалу, Російська Федерація є державою-продовжувачем Радянського Союзу, який окупував країни Балтії. Міністри юстиції країн Балтії вважають, що саме юридична безперервність існування країн Балтії дозволяє висунути таку вимогу. Згідно з міжнародним правом, у разі окупації можна вимагати як відшкодування матеріального збитку, так і вибачення у вигляді сатисфакції.

В якості першого кроку була узгоджена уніфікація методик оцінки збитку. Потім буде спільно сформульовано вимогу про відшкодування збитків у відповідності з міжнародним правом, і підготовлені юридичні кроки до його пред'явлення.

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Рейнсалу підкреслив, що жодна з країн Балтії не відмовлялася і не має наміру в односторонньому порядку відмовлятися від цієї вимоги. На додаток до вимог з боку держав, в аналізі також потребують можливі колективні вимоги окремих осіб до правонаступника окупаційної держави, так і підприємствам, які використовували рабську працю.

В Естонії збитки від окупації оцінювалися комісією з розслідування репресивної політики окупаційного режиму, яка завершила роботу в 2004 році.