Китайські ЗМІ повідомили про передачу КНР ділянки російської землі
20:08, 06 листопада 2015Світ
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Росія передала Китаю ділянку землі розміром 4,7 кв. км під Уссурійськом.
У ФСБ спростовують передачу Росією ділянки землі / Коммерсант
Про це повідомляє China Daily.
За інформацією видання, територія буде включена до складу провінції Гирін на північному сході Китаю.
Земля знаходиться в 60 км від Уссурійська, і тепер країни обговорюють створення порту.
У свою чергу ФСБ РФ спростовує передачу землі.
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«Цього не було, це дурість якась. Абсолютно точно кордони не пересувалися», - заявив представник прикордонного управління ФСБ Росії у Приморському краю.
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