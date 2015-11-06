Китайські ЗМІ повідомили про передачу КНР ділянки російської землі

Про це повідомляє China Daily.

За інформацією видання, територія буде включена до складу провінції Гирін на північному сході Китаю.

Земля знаходиться в 60 км від Уссурійська, і тепер країни обговорюють створення порту.

У свою чергу ФСБ РФ спростовує передачу землі.

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«Цього не було, це дурість якась. Абсолютно точно кордони не пересувалися», - заявив представник прикордонного управління ФСБ Росії у Приморському краю.