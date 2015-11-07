Лукашенко відкидає заклики до радикальних реформ, однак прагне нормалізувати відносини з Заходом

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Занадто багато сьогодні говорять і пишуть про структурні реформи. І ніхто, зауважте, не сказав, що це за реформи. Але якщо хтось за реформи, то ви чесно скажіть, що треба зламати політичний лад, державний устрій Білорусі, треба розділити, розрізати державну - народну - власність і роздати її", - наголосив Лукашенко після принесення президентської присяги.

Водночас Лукашенко зазначив, що реформи можна провести за півроку, якщо до цього буде готовий народ. "Якщо ви готові на реформи - а це, скажімо чесно, означає підвищення пенсійного віку, платну медицину, платну освіту тощо, - то це можна зробити за півроку", - додав президент. На думку Лукашенка, більша частина населення не розуміє суті радикальних економічних реформ.

Читайте такожУ Білорусі уряд склав повноваження перед переобраним на п'ятий термін Лукашенком

Лукашенко також заявив, що заклики до кардинальних реформ лунають в основному з-за кордону. "Варто говорити відверто - на ці реформи нас сьогодні штовхають. І за ці реформи дехто сьогодні в світі готовий багато заплатити", - зазначив він.

При цьому президент Білорусі відзначив, що прагне нормалізувати відносини з Заходом й критично відгукнувся щодо спротиву такій політиці зі Сходу. "Але якщо нас будуть на Сході штовхати проти Заходу, і хтось буде радіти санкціям, які Захід вводить проти нас - не дочекаєтесь. Ми будемо нормалізовувати відносини з Заходом, тому що вони теж наші сусіди", - підсумував він.

Читайте такожЄС призупинив на 4 місяці санкції проти Білорусі

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не бачить перешкод для початку відносин Мінська і Заходу з «чистого аркуша».