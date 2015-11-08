Влада Сьєрра-Леоне заявляє, що епідемію Ебола зупинено.

Як передає "5-й канал" з посиланням на Associated Press, підставою стверджувати, що епідемії більше немає, для влади Сьєрра-Леоне - країни, яка чи не найбільше постраждала від цього вірусу, стало те, що за останні 42 дні не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

Зазначається, що на початку вересня про подолання епідемії Ебола заявила Ліберія. І досі бореться із вірусом Гвінея.

Вірус Ебола забрав життя майже 11,5 тис. осіб у трьох африканських державах, 28,5 тис. заразилися, але вижили.

Стан епідемії у Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї оголосили в березні 2014 року.