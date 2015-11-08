Кількість жертв пожежі у нічному клубі Бухареста досягла 45 осіб

Кількість жертв в результаті пожежі в нічному клубі в Бухаресті зросла до 45 осіб, повідомляє ZN.ua з посиланням на румунське видання Mediafix.

8 листопада померло ще три людини, які отримали поранення на концерті 31 жовтня. Серед померлих – Богдан Еначе, барабанщик групи Goodbye to Gravity, на концерті якої 31 жовтня стався вибух. Музикант помер під час перельоту з Румунії до Швейцарії, де йому збиралися зробити операцію.

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У неділю, 8 листопада, 21 постраждалий був доставлений до лікарні в Бельгії, Голландії, Австрії, Ізраїлі та Німеччині. Вісім пацієнтам були переведені в лікарню в Бельгії, по два в Австрії і в Ізраїлі і один у Німеччині. Крім того, вісім пацієнтів були доставлені в медичні установи в Голландії. Міністерство охорони здоров'я Румунії повідомило, що в лікарнях Бухареста залишаються 95 постраждалих, в тому числі 36 у важкому і критичному стані, і 57 стабільних. Румунська влада звернулася до НАТО з проханням надати літак для транспортування поранених в інші країни.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня в одному з нічних клубів Бухареста стався вибух, що призвів за собою загибель 27 людей. У момент НП в клубі було близько 400 чоловік. Тоді повідомлялося, що 88 осіб було поранено.